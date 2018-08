7. August 2018, 21:59 Uhr Werkstatt-Treffen Deutsch und Mathe: mangelhaft

Junge Flüchtlinge brechen häufig vorzeitig ihre Ausbildung ab

Etwa 25 Prozent der Auszubildenden brechen ihre Ausbildung vorzeitig ab. Viele Auszubildende mit Migrationshintergrund sind darunter. Doch woran liegt das? Dieser Frage gingen Experten bei einem Werkstatt-Treffen im Landratsamt Dachau nach. Aferdita Pfeifer, Integrationsbeauftragte des Landkreises, und Jasmin Lipp, Bildungskoordination für Neuzugewanderte, luden dazu die wichtigsten Akteure im Bereich Ausbildung ein: Jobcenter, Berufsschule, Volkshochschulen, Jugendamt, Helferkreise, Wirtschaftsförderung des Landkreises oder Industrie- und Handelskammer (IHK). Laut einer Statistik der IHK für München und Oberbayern lösten bis Ende 2017 in München und Oberbayern 362 von insgesamt 2339 IHK-Auszubildenden aus fluchtwahrscheinlichen Ländern ihren Ausbildungsvertrag auf. Bayernweit liegt die Quote bei 25 Prozent. Die Auflösung eines Vertrags, so die IHK, bedeute nicht unbedingt einen Abbruch der Berufsausbildung. Denn die Statistik erfasst auch Vertragsauflösungen, die wegen eines Betriebs- oder Berufswechsels erfolgen. Im Landkreis Dachau waren 51 Lehrverträge von IHK-Auszubildenden aus fluchtwahrscheinlichen Ländern zum 31. Dezember 2017 registriert.

Bei der Handwerkskammer standen bis 30. Juni 2018 insgesamt 639 Lehrlinge in 295 Dachauer Handwerksbetrieben in einem aktiven Ausbildungsverhältnis. Davon stammen 32 Azubis aus sogenannten Flüchtlingsstaaten und 37 Personen aus dem übrigen Ausland. Mit als Hauptursache bei den Abbrüchen sieht Sven Jasper von der Handwerkskammer die fehlende Ausbildungsreife. Oft seien die schulischen Grundkompetenzen vor allem in Mathematik sowie die Deutschkenntnisse unzureichend. Aber auch der Wunsch, Geld zu verdienen, spiele dabei eine Rolle.

Peter Barth stellte die Ergebnisse der Erhebungen der Helferkreise vor. Derzeit sind 138 Asylsuchende in Ausbildung. In den vergangenen drei Jahren haben 23 Personen ihre Lehre vorzeitig beendet. Zehn haben sie inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Die Experten wollen jetzt ein Konzept erarbeiten, das die Grundkenntnisse bei Auszubildenden mit Migrationshintergrund verbessern soll.