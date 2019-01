29. Januar 2019, 22:02 Uhr Werkstatt Kunstwerke kreativer Kinder

In der Dachauer Kreativschmiede (DAKS) am Klagenfurter Platz veranstaltet der Verein Echo e. V. einmal im Monat eine Kinderkunstwerkstatt unter dem Titel "Pfuschen, Kneten, Ausprobieren". In einem zweistündigen Programm gestalten Kinder gemeinsam mit professionellen Künstlern und Kunsterziehern Kunst aus ungewöhnlichen Alltagsmaterialien zu verschiedenen Themenbereichen und Techniken. Die Veranstaltung wird immer freitags außerhalb der Ferien in der Filiale der Stadtbücherei angeboten. Das Thema am 1. Februar, 15 bis 17 Uhr, lautet "Lasagnemosaike". Aus eingefärbten Lasagne-Platten entstehen bunte Mosaike - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Programm für Kinder von sechs bis zwölf Jahren ist kostenlos.