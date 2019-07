1. Juli 2019, 21:40 Uhr Weniger Arbeitslose Stellenmarkt wächst weiter an

Die Beschäftigungszahlen im Landkreis Dachau wachsen weiter. Wie die Agentur für Arbeit in Freising mitteilt, liegt die Arbeitslosenquote im Landkreis Dachau bei 1,7 Prozent. Im Juni vor einem Jahr waren es 1,8 Prozent. Im Landkreis waren zuletzt 1560 Menschen auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle, 599 Frauen und Männer meldeten sich neu arbeitslos, im Gegenzug konnten 575 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Beim Dachauer Arbeitgeber-Service gingen im Juni 187 Meldungen über neu zu besetzende Arbeitsstellen ein. Insgesamt befanden sich damit 1151 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit Dachau. Noch immer sind auch Stellen auf dem Ausbildungsmarkt frei. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2018 meldeten die Unternehmen 523 zu besetzende Ausbildungsstellen, davon waren im Juni 2019 noch 272 Stellen zu vergeben. Im selben Zeitraum wendeten sich 566 Ausbildungsbewerber an die Dachauer Berufsberatung. Davon sind mittlerweile 377 junge Menschen fündig geworden.