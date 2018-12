2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Weltrekord im Radsport Fast 43 Kilometer in nur 60 Minuten

Michael Teuber hat die seit mehr als 13 Jahren geltende, von ihm selbst aufgestellt Bestmarke für den Stundenweltrekord im Para-Radsport deutlich überboten. Am Ende stand die Anzeige im Berliner Velodrom bei 171 Runden: 42,583 Kilometern. In der Endphase des Rekordversuchs ging der fünfmalige Paralympicssieger aus Odelzhausen, angefeuert vom begeistert mitgehenden Publikum ans Limit. "In den ersten 20 Minuten lief das Material im Vergleich zum Training fast wie von selbst", schildert Teuber das Rennen. "Der Adrenalinpegel war hoch, und ich musste meine Euphorie bremsen, trotzdem lag ich über dem Plan. Dann habe ich das Tempo gesteigert und mich an mein Limit herangefahren. Die letzten 15 Minuten fuhr ich alles, was geht." Teuber hat seinen Rekord von 2005 um 3,2 Kilometer übertroffen, und das mit 50 Jahren. "Das ist mehr, als ich mir erträumt hatte!" Es war das erste Mal, dass ein Stundenweltrekordversuch im Rahmen eines Weltcups des Radsportverbands UCI durchgeführt wurde. Der Stundenweltrekord ist einer der traditionsreichsten Events im Radsport.