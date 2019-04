3. April 2019, 22:14 Uhr Weltberühmte Hits Musical-Nacht

Eine Musical-Nacht mit weltberühmten Hits aus Musicals und Filmmusik wie Evita, Phantom der Oper, My Fair Lady, West Side Story und vielen mehr, präsentieren Leona und Stefan Kellerbauer (Sopran und Tenor) aus München am Freitag, 5. April, um 19. 30 Uhr in der Aula der Mittelschule Markt Indersdorf, Einlass 19 Uhr. Begleitet werden die kostümierten Sänger von Pianist Florian Markel. Der Eintritt kostet 17 Euro.