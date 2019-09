Die Katholische Landvolkshochschule Petersberg bietet ein Weiterbildungsseminar im Themenbereich "Konfliktkompetenz" an. Dieses startet am 31. Januar. Ab 2021 kann diese mit der Ausbildung zum Mediator erweitert werden. Am Mittwoch, 25. September, und am Dienstag, 26. November, findet jeweils um 19.30 Uhr dazu ein Informationsabend im Unteren Haus der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg statt, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Einen guten Einblick in die Thematik und die Möglichkeit, die Ausbildung und die Trainer kennen zu lernen, bietet auch der Thementag "Konfliktkompetenz", der am 12. Oktober von 9 bis 17 Uhr am Petersberg stattfindet, sowie der Thementag "Gewaltfreie Kommunikation", der am 13. November von 9 bis 17 Uhr über die Bühne geht. Informationen etwa zur Anmeldung finden Interessierte online unter www.der-petersberg.de. Nähere Informationen zur Weiterbildung gibt es auf www.desosta.de/konfliktkompetenz.