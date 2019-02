13. Februar 2019, 22:00 Uhr Weil sie einen Helm trug Radfahrerin bei Unfall nur leicht verletzt

Wohl auch, weil sie einen Helm trug, ist eine 75-jährige Dachauerin bei einem Unfall mit einem Pkw nur leicht verletzt worden. Die Frau radelte am Dienstagmorgen gegen acht Uhr auf dem Geh- und Radweg der Schillerstraße in Richtung Familienbad. Gleichzeitig fuhr ein 38-jähriger Gilchinger auf der Gröbenrieder Straße stadteinwärts und überquerte die vorfahrtsberechtigte Schillerstraße. Er übersah dabei die von rechts kommende Radfahrerin und es kam zur Kollision. Die Dachauerin stürzte und musste durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Klinikum Dachau gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.