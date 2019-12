Christkindlanblasn am Dachauer Schloss

Dieses Jahr findet zum 46. Mal, einer alten Tradition folgend, am Heiligen Abend, 24. Dezember, das Christkindlanblasn statt. Die Bläser beginnen am Platz vor dem Dachauer Schloss um 15 Uhr, und spielen dann ungefähr um 15.30 Uhr vor dem Rathaus in der Altstadt. Das Christkindlanblasn findet unter den Bürgerinnen und Bürgern jedes Jahr großen Anklang. Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) lädt alle Liebhaber schöner Bräuche zu dieser Veranstaltung ein.