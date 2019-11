Der Vorverkauf für das diesjährige weihnachtliche Festkonzert am Sonntag, 8. Dezember um 17 Uhr im Auditorium der BIS in Haimhausen hat begonnen. Erwachsene zahlen für die Karten regulär 25 Euro, Kinder zahlen bis zum 14. Lebensjahr den ermäßigten Preis von 15 Euro. Erhältlich sind die Tickets bei den Bäckereien Mayerbacher und Polz in Haimhausen, sowie in der Kulturkneipe jeweils am Mittwoch und Samstag von 19.30 bis 24 Uhr, per Email an leena.varpio@gmx.de oder telefonisch unter 08133 6729. In diesem festlichen Weihnachtskonzert für die ganze Familie musizieren unter Leitung von Klaus Linkel das WSO Sinfonieorchester Marienbad mit 25 Instrumentalisten, die renommierten Solisten Annette Kramny, Mezzosopran, Marja-Leena Varpio, Sopran, Torsten Frisch, Bariton, und der Chor Stimmbruch beliebte klassische Werke zur Weihnachtszeit und populäre Weihnachtslieder aus aller Welt. Im ersten Teil des außergewöhnlichen Konzertprogrammes erklingen Höhepunkte der weihnachtlichen Klassik. Der beschwingte zweite Teil beginnt mit Leroy Andersons "Christmas Festival" mit Chor und Solisten. Von heiter-besinnlichen Melodien bis zu fröhlich-spritzigen Rhythmen erwartet die Zuhörer eine umfangreiche Bandbreite der beliebtesten Weihnachtsliteratur. Eindrucksvolle große Arrangements internationaler weihnachtlicher Lieder für Chor, Solisten und Orchester, sowie die charmante Moderation von Lilli Linkel mit weihnachtlicher Geschichte von Heidi Keller bereichern das facettenreiche Musikprogramm.