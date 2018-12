21. Dezember 2018, 21:51 Uhr Weihnachten einmal anders Wenn die Ohren selig klingeln

Flankiert von drei musikalischen Formationen aus Dachau und den talentierten Jungstars der Mittelschule Taufkirchen bestreitet Sascha Seelemann ein ungewöhnlich rockiges und zugleich sehr bewegendes Benefizkonzert zugunsten des SZ-Adventskalenders

Von Anna-Elisa Jakob, Dachau

Das Publikum im Ludwig-Thoma-Haus ist bereits vom ersten Takt an gefesselt, den die Band-Klasse der Mittelschule Taufkirchen anstimmt: im Hintergrund das mehrhändig gespielte Keyboard, im Vordergrund rhythmisches Trommeln und die zarten Stimmen der jungen Frontsängerinnen - die sich im Laufe des Auftritts allerdings noch in kräftigen Tonlagenwechseln entfalten. Zwischen den einzelnen Liedern wechseln die Schüler zwischen Instrument und Gesang, Lehrerin Ilona Seufert unterstützt sie mit Hingabe am Keyboard. Moderator Sascha Seelemann hatte davor bereits angekündigt: "In dieser Band gibt es Sänger, die sind besser als Ed Sheeran!" Als besagter Nachwuchssänger ans Mikrofon wechselt und die ersten Takte des Mega-Hits "Shape of You" erklingen, ist die bewegte Stimmung und Faszination im Publikum nahezu mit Händen greifbar. Der Song - im Original knackte er vor kurzem den Rekord als meistgespielter Song auf der Streaming-Plattform Spotify - wird von dem Schüler mit einer solchen Sicherheit und Tiefe aufgeführt, dass er dem anspruchsvollen Song mehr als nur gerecht wird.

Sascha Seelemann ist an diesem Abend überall, neben, auf und vor der Bühne. Kaum ist der tosende Applaus für die Schülerband verstummt, entlockt er dem vor der Bühne platzierten Flügel den Einstieg in seine erste eigene Single, die im kommenden Jahr erscheinen soll. Die Schülerinnen aus Taufkirchen begleiten ihn am Mikrofon. Seelemann erklärt, der Song drehe sich um die Generation, die das Publikum gerade auf der Bühne gesehen habe, um die Jugend, "der wir ein Erbe hinterlassen". Und singt: "Wer wenn nicht wir, können es besser machen." Den Weg für eine gute Zukunft ebnen, für die nachfolgenden Generationen. Seelemann spielt im Laufe des Abends immer wieder einhändig, reißt ab und an beide Hände vom Keyboard weg und in die Höhe, singt, tanzt - und moderiert ganz nebenbei durch das gesamte Programm. Er spielt zwei Solostücke, ruhig und emotional, alleine am Flügel. Für seine Band The Grizzlies hämmert er in die Tasten des Keyboards, die drei weiteren Bandmitglieder spüren die Stimmung auf der Bühne mit ähnlicher Leidenschaft nach. Allen voran Gitarrist Michi Wagner, der an diesem Abend mehrmals für atemberaubende Soli nach vorne tritt, ein Bein in die Luft wirft und in seinem Gesicht jedem einzelnen Saitengriff zusätzlichen Ausdruck verleiht. Die Band wechselt zwischen Blues, Funk und Soul, und am Ende gibt es auch ein wenig Rock mit kurzen Jazzimprovisationen.

Ähnlich breit aufgestellt ist die Lehrerband der Dachauer Blue Notes Music School, die nach der Pause die Bühne betritt: Nach einem ruhigen Einstieg steigern sich im Laufe des Auftritts Lautstärke, Tempo - und Zahl der Sänger. Wird das gekonnte Rock-Ensemble zu Anfang einzig von einer tiefen Männerstimme begleitet, springen für die weiteren Stücke zunächst Conny Miller für die mittleren, leicht rauchigen und Adrianna Owczarek für die hohen, kräftigen Töne zur Seite. Spätestens zum Abschluss beim Rock'n'Roll-Klassiker "Blue Suede Shoes" von Carl Perkins begleitet die Band kraftvolles, begleitendes Klatschen aus dem gesamten Saal. Sängerin Conny Miller kann das Publikum später sogar zum Mitsingen animieren, hier performt sie alleine mit ihrem Bandkollegen und Verlobten Markus Steinlechner - sie an der Quetsche, er an der Gitarre. Als Duo sorgen sie an diesem Abend dafür, dass in dem bunten Mix von musikalischen Stilen auch Folk und akustische Musik Beachtung und Anklang finden, etwa bei einer zarten Cover-Version der Punkrocknummer "All the small Things".

Die beiden bleiben auf der Bühne, die "Grizzlies" kommen hinzu. Einen "Hauch von Woodstock", möchten sie in dieser Formation und an diesem Abend in das Ludwig-Thoma-Haus holen. Und stimmen zu dem Klassiker der Beatles an, mit dessen Performance Musiklegende Joe Cocker auf dem Woodstock-Festival 1969 der Durchbruch gelang: "With a little Help from my Friends". Und auch, wenn Sascha Seelemann gleich zu Anfang verkündet, an diesem Abend werde es nicht weihnachtlich - alle Gruppen, von der Schul- bis zur Lehrerband, verbreiten die entsprechende herzerwärmende Atmosphäre allein durch ihr gemeinschaftliches Musizieren, in stilistisch und personell bunt gemixten Formationen, mit Leidenschaft für einen guten Zweck.

Zum Abschluss versprechen die "Grizzlies" dem Publikum einen "Komplettabriss" - im frisch sanierten Thoma-Haus. Seelemann legt das Sakko ab, Michi Wagner zieht leidenschaftlich an den Saiten und Bassist und Schlagzeuger feuern sich gegenseitig an. Und tatsächlich: Der Saal johlt und klatscht, die ersten Reihen hält nichts mehr auf den Plätzen, vor der Bühne wird getanzt. Das Thoma-Haus steht noch, der musikalische Abriss ist trotzdem gelungen. Die Kinder des Landrats erleben es nicht mehr mit. Sie sind schon im Bett.