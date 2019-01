18. Januar 2019, 21:46 Uhr Weichs/Petershausen Das Giftmobil kommt

Problemmüll wie beispielsweise alte Lacke, Holzschutzmittel, Chemikalien, Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel dürfen nicht in die Restmülltonne geworfen werden, das teilt die Abfallberatung des Landratamts mit. Diese Problemabfälle nimmt das Giftmobil in haushaltsüblichen Mengen kostenlos an. Am Samstag, 26. Januar, macht es von 9 bis 11 Uhr auf dem Recyclinghof Weichs, Georg-Seyfang-Straße, Halt und von 12.30 bis 14.30 Uhr auf dem Recyclinghof Petershausen.