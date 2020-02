Der aus vier Mädchen und sechs Jungen bestehende Jugendrat hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung seine Aktionen des vergangenen Jahres aufgezeigt. Die Sprecher des Jugendrats, Jasmin Blumenschein, Robin Singer und Simon Lamprecht berichteten über ihre Angebote im Ferienprogramm, den Watt-Workshop, die Backaktion "Mädchen backen Muffins" für die Bewohner des Alten- und Pflegeheims "Pro Seniore" und die nächtliche Halloween-Wanderung im Wald mit Lagerfeuer im Funpark Weichs. Wichtig ist den Jugendlichen auch das Natur-Projekt "Grünzug am Ebersbach", die Renaturierung eines Teilbereichs vor Aufhausen. Auch hat der Jugendrat bei den Weichser Ramadama-Aktionen, dem Kreisjugendring und bei Gemeindefestivitäten mitgearbeitet. Die Jugendpflegerin der Gemeinde, Elisabeth Moor, stellte das neue Angebot für Mädchen und Jungen von zehn bis zwölf Jahren vor. Mehr als zehn Besucher kommen jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr in das Weichser Jugendzentrum. An jedem ersten Donnerstag im Monat wird gemeinsam ein gesundes Essen zubereitet. Ein wichtiger Bestandteil der Jugendarbeit bleibt die Betreuung der Mädchengruppe mit der Jugendsozialarbeiterin der Grundschule sowie ein Lese- und Filmabend mit den Jugendlichen. Zudem plant die Jugendpflegerin eine Sprayer-Aktion im Funpark Weichs und will die Jugendlichen bei der Gründung eines Madl- und Burschenvereins unterstützen.