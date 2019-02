6. Februar 2019, 21:52 Uhr Weichser Bürgerhaus Frauen, die wählen gehen

Die Weichser SPD sonnt sich im Glanz der Goldenen Zwanziger und erinnert an die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren. Janet Bens vom Hoftheater Bergkirchen und Anna Nam-Winkler gestalten am Samstag, 9. Februar, einen Chansonabend.

Die Zwanzigerjahre bringen Deutschland in allen Bereichen der Gesellschaft und der Kunst eine enorme Befreiung vom Mief der Kaiserzeit. Janet Bens lässt uns diese Jahre mit einer Auswahl von spritzigen, witzigen, frivolen, frechen Chansons aufleben. Bei ihrem schon vor zwei Jahren erfolgreich vorgestellten Programm "Ich bin eine Frau, die weiß, was sie will" wird sie neuerdings von der Pianistin und Chorleiterin Anna Nam-Winkler begleitet. Zum ersten Mal wird Nam-Winkler nun auf einem elektrischen Klavier spielen, das die Gemeinde Weichs vor kurzem mit Mitteln der Weichser Bürgerstiftung erworben hat. Beginn im Sport- und Bürgerhaus Weichs ist um 20 Uhr.