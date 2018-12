14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Weichs Vorfahrt missachtet

Zwei verletzte Autofahrerinnen und Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Weichs ereignet hat. Laut Polizei war eine 61-jährige Indersdorferin mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße DAH 11 von Pasenbach kommend in Richtung Weichs unterwegs. Als sie nach links in die Cyclostraße abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt des Gegenverkehrs. Der Pkw der Indersdorferin kollidierte frontal mit dem Wagen einer 28-Jährigen aus München.