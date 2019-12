Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler Dachau setzt ihre Reihe "Fraktion vor Ort" am Montag, 9. Dezember, in der Gemeinde Weichs fort. Um 19.30 Uhr treffen sich die Kreisräte im Gasthof Langenegger, Hauptstraße 12 in Aufhausen (Weichs), um aus den Gremien zu berichten und die örtlichen Themen, wie etwa den Straßenausbau sowie den ÖPNV-Ausbau und die Schulentwicklung zu diskutieren. Zudem sind die Gemeinderäte Werner Dornstädter und Herbert Rahn gewissermaßen "vor Ort" und berichten aus der aktuellen Gemeindepolitik. Alle interessierten Bürger, sowie auch Vertreter anderer politischer Gruppierungen sind herzlich zur Teilnahme an der öffentlichen Fraktionssitzung eingeladen, um sich aus erster Hand über das Geschehen in Kreistag und Gemeinderat zu informieren und den Räten Anregungen und Vorschläge mit auf den Weg zu geben.