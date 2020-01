Der Arbeitskreis Kultur der Gemeinde Weichs lädt am Sonntag, 2. Februar, um 15 Uhr zur Märchenerzählung "Das Bayerische Tapfere Schneiderlein" ein. Stefan Murr und Heinz-Josef Braun werden dabei alle Rollen selbst spielen. Die musikalisch begleitete Märchenadaption ist für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene konzipiert. Die Veranstaltung findet im Sport- und Bürgerhaus Weichs statt, Einlass ist um 14.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 13 Euro für Erwachsene und neun Euro für Kinder. Karten können im Vorverkauf in Weichs beim MY Büroshop (Georg-Seyfang-Str. 22), bei Auto Service Singer (Gewerbering 26) und beim Getränkemarkt Peuker (Münchner-Str. 15) sowie bei der VHS in Indersdorf (Marienplatz 1-3) und bei der Dachauer Rundschau (Konrad-Adenauer-Str. 27) erworben werden.