25. Februar 2019, 22:06 Uhr Weiberfasching Hexen stürmen das Rathaus Indersdorf

Diese Damen sind kaum zu bändigen: Die Indersdorfer Hexen werden am Donnerstag, 28. Februar, das Rathaus stürmen und die beiden Bürgermeister Franz Obesser und Hubert Böck ihres Amtes entheben, indem sie den Rathausschlüssel an sich nehmen. Sie werden prüfen, ob die Anregungen und Vorschläge vom vergangenen Hexentag auch wirklich umgesetzt worden sind. Bevor die Hexen aber ihren Schabernack im Rathaus treiben, besuchen sie wie immer die Geschäfte rund um den Marktplatz und haben natürlich für die wartenden Kindergartenkinder allerlei Süßes in ihren Taschen. Anschließend geht es zum Weißwurstessen ins Gasthaus Doll nach Ried und von dort wieder zurück. Dann erfreuen die wilden Damen auch die Geschäfte in Karpfhofen und Kloster Indersdorf mit ihrem Besuch. Bei ihren Streifzügen rufen sie "Ahuii" und singen eines der Hexenlieder. Später kann man die Hexen vielleicht auf ihrem Besenritt ins Sportheim treffen, wo sie den Tag ausklingen lassen.