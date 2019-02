28. Februar 2019, 21:56 Uhr Weiberfasching Cheftrainer Richi bändigt alle Hexen

Der Indersdorfer Bürgermeister Franz Obesser wird von den Hexen abgeführt, aber alles halb so schlimm, wie man an Obessers lachendem Gesicht sehen kann.

In Hebertshausen steht die Welt auf dem Kopf: Bürgermeister Richard Reischl lässt am Weiberfasching die Mitarbeiterinnen Kniebeugen und Liegestütze machen. Anderswo im Landkreis stürmen die Frauen wie gewohnt die Rathäuser und lesen den Politikern die Leviten

Von Anna Elisa Jakobund Petra Schafflik, Landkreis

Die Hexen sind los. Aber nicht überall an diesem "unsinnigen Donnerstags" im Landkreis - im Hebertshausener Rathaus kommt es ganz anders. Während anderswo an diesem Morgen Rathäuser von wilden Hexengeschwadern gestürmt, Bürgermeister mit Scherengeklapper ihrer Krawatten beraubt werden, dröhnt in Hebertshausen schon früh um neun Uhr lautstark Rainhard Fendrich durchs Haus mit seinem Hit "Es lebe der Sport". Dirigiert von "Cheftrainer Richi" im farbenfrohen Trainingsanzug aus den 1980er-Jahren sporteln im Sitzungssaal die Damen aus den Amtsstuben, statt traditionell als Hexenmeute ihrem Chef die Leviten zu lesen.

Kniebeugen und Liegestütze statt Sektempfang und scharfe Worte: Weiberfasching hin oder her, auch an diesem Tag gibt Rathauschef Richard Reischl (CSU) alias "Mr. Perfect" nicht das Zepter aus der Hand. Mit launigen Sprüchen und "Beweisfotos" prangert er als selbsternannter Gesundheitsexperte den riesigen Süßigkeitenverbrauch in den Verwaltungsräumen an, der schließlich für die Mitarbeiterinnen nur ungesund sein kann. Für die männlichen Angestellten offenbar nicht, das muss ein spezielles Hebertshausener Phänomen sein. Doch Abhilfe naht: Der "Brad Pitt der Landkreisbürgermeister" motiviert mit drei Fitness-Team-Kollegen die Damen zu sportlichen Übungen, um gegen die Ausschweifungen anzuarbeiten. Ein Glück für den übermütigen Cheftrainer, dass die zwölfköpfige Hexentruppe ihre Besen in die Ecke stellt, Spitzhut und lange Röcke ablegt, um im Fitness-Outfit den Spaß mitzumachen.

Aber ganz so einfach, ohne Gegenleistung, machen sie es dem Rathauschef nicht: Den Verstoß gegen den Hexenkodex lassen sich die Damen mit einem zusätzlichen freien Rosenmontag versüßen. Und damit der viele Sport nicht zu akutem Unterzucker führt, haben sie auch vorgesorgt: Auf dem Rathausbalkon stehen schon Schachteln mit Krapfen, Salate und appetitlich arrangierte kalte Platten bereit fürs mittägliche "Hexenmahl."

Eine Stärkung könnten jetzt auch die Hexen in Markt Indersdorf vertragen. Schon seit dem frühen Morgen tanzen ungefähr zwanzig von ihnen um ein Feuer auf dem Marktplatz. Sie schwingen ihre Besen und verteilen Süßigkeiten an die klatschenden Zuschauer, die meisten unter ihnen sind Schul- und Kindergartenkinder. Die männlichen Mitglieder des Indersdorfer Faschingskomitees halten sich heute zurück - "heute ist der Tag der Hexen", sagt der Präsident Wilhelm Heilmann und lacht über das wilde Treiben. Bleibt ihm auch nicht viel anderes übrig: Seine Schwiegermutter ist eine der ersten, die auf den Marktplatz stürmt. Hexe Hedi - außerhalb der Faschingssaison Hedi Kettl - ist bereits seit 25 Jahren dabei, wenn die Hexen am unsinnigen Donnerstag das Indersdorfer Rathaus erobern.

Ihre ganze Familie ist faschingsbegeistert. Ihr Mann, Josef Kettl, entwarf das neue Bühnenbild für den Faschingsumzug am Donnerstag, ihr Schwiegersohn ist Präsident des Faschingskomitees und auch ihre Tochter ist im Fasching engagiert. "Wenn einer dabei ist, der das nicht versteht, dann klappt das nicht", sagt Wilhelm Heilmann. Schwiegervater Josef Kettl erklärt: "Wir sind ja im Fasching die ganze Zeit unterwegs, das muss der Rest der Familie natürlich mitmachen."

Nach dem Tanz ziehen die Hexen nach oben ins Rathaus, Oberhexe Gisela führt Bürgermeister Franz Obesser (CSU) aus seinem Büro in den Sitzungssaal. Als Kommunalpolitiker und Hexen dort eintreffen, ist dieser bereits voll. "So voll ist der Saal nur einmal im Jahr", ruft jemand im Publikum. Auf die Stühle der Gemeinderäte werfen sich heute ganz ungeniert die Hexen in ihren wallenden, schweren Kleidern. Sie werden in einer rund einstündigen Sitzung den Bürgermeister und seine beiden Stellvertreter aufs Korn nehmen. Es beginnt der große Auftritt: Bürgermeister Obesser - mit einem dunklen Lippenstiftabdruck auf der Wange - übergibt den Schlüssel zum Rathaus an die Oberhexe, im Gegenzug dazu muss er eine von den Hexen verfasste "Datenschutzerklärung" unterschreiben. Die sei verpflichtend und gelte bis zum Ende seiner Amtszeit. "Aber die ist ja nächstes Jahr eh vorbei", lacht eine der Hexen. Im kommenden Jahr stehen Kommunalwahlen an.

Für Schwabhausens Bürgermeister Josef Baumgartner (Freie Wähler) steht bereits fest, dass dies wirklich das vorletzte Jahr ist, in dem der 67-Jährige von den Hexen im Rathaus heimgesucht wird. Aus Altersgründen darf Baumgartner bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten - das wissen auch die Hexen. "Die Zeit sitzt du ab, die kriegst du noch rum", sagen sie. Aber auch: "Lass es nicht schleifen, sonst müssen wir noch unsere Besen her pfeifen!" Baumgartner hat jedoch sichtlich Freude an dem Spektakel - und seine Hexen "sind ja auch immer ganz brav". In Schwabhausen verkleiden sich auch die Mitarbeiter des Rathauses in jedem Jahr, dieses Mal durfte Baumgartner das Motto auswählen. "Steam Punk" heißt es, nach einer kulturellen Bewegung aus den Neunziger Jahren, erklärt Baumgartner. Eine Hexe flüstert einem Mitarbeiter zu: "Was soll das für ein Motto sein?" Das weiß dieser selbst nicht und verweist auf den Chef. "War seine Idee!" Baumgartner hat einen Zylinder mit Schweißerbrille auf und begrüßt nun herzlich die Hexen, die sich um seinen Schreibtisch versammelt haben und nach dem Rathausschlüssel greifen. Von ihrem Bürgermeister fordern sie fortan vor allem "Tempo, Tempo!". Egal, ob es um den Nahverkehrsplan, Parkplätze östlich der Bahn oder Baustellen im Ort geht. Und immer wieder die Drohung: "Sonst müssen wir unsere Besen her pfeifen!"

Vielmehr dürften die Bürgermeister aber jedes Jahr aufs Neue eine andere Tradition fürchten: Schließlich holen sich die Hexen nicht nur den Rathausschlüssel ab, sondern schneiden ihren Gemeindechefs in altbekannter Tradition die Krawatte ab. Im Sitzungssaal in Indersdorf liegen an diesem Tag gleich mehrere auf dem Teppichboden, in Schwabhausen haben sich die Hexen diese gleich um die Besen gebunden und auch in Erdweg schnitt "Hexe Hanna" dem Bürgermeister Christian Blatt (CSU) die Krawatte ab. Dazu gab es etwas Tadel, aber auch Lob für den 35-Jährigen. Ein Hybrid-Auto hatte er sich im letzten Jahr gekauft - und dafür extra einen Parkplatz mit Steckdose erhalten. Vor allem sind die Hexen aber auf die Ernährung ihres Bürgermeisters bedacht: Damit er "gesund und munter bleibt", erhielt er einen Korb mit frischem Obst und Gemüse.