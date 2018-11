18. November 2018, 22:29 Uhr Wegen Trockenheit Fällarbeiten für Verkehrssicherheit

Aufgrund des fehlenden Niederschlags wurden im Bereich des Georg-Andorfer-Weges - zwischen der Ludwig-Dill-Brücke und dem Christian-Hergl-Weg - einige ältere Bäume massiv geschädigt. Die Stadtwerke werden nun aktiv. Am Montag, 19. November, beginnen Fällarbeiten, die etwa 14 Tagen dauern. Um die Betriebssicherheit des Wehres zu gewährleisten, müssen auch zwei Weiden am Amper-Südufer oberhalb des Gündinger Wehres gekappt werden, eine davon mit zweitem Stammaustrieb, der sich bedrohlich in Richtung Wehr neigt.