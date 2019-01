11. Januar 2019, 22:08 Uhr Wegen Kanalarbeiten Kein Winterdienst in Wagenhofen

Der Pfaffenhofener Ortsteil Wagenhofen muss in diesen Tagen auf den winterlichen Räumdienst verzichten. Der Grund: die aktuellen Kanalbauarbeiten. Die Wachostraße ist daher zurzeit nicht asphaltiert. Die Kanaldeckel ragen aus dem Straßenbett heraus und könnten die Räumfahrzeuge beschädigen. Bürgermeister Helmut Zech (CSU) erklärt: "Eine Asphaltierung der offenen Stellen hätte Kosten im fünfstelligen Bereich verursacht. Der Belag müsste außerdem im Herbst 2019 zu Beginn der Straßenbauarbeiten wieder kostenpflichtig entsorgt werden." In Wagenhofen wird daher nur gestreut, auch in den kommenden Winterwochen.