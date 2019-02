22. Februar 2019, 22:04 Uhr Wegen Bauarbeiten Verkehr wird umgeleitet

Sanierung der Ortsdurchfahrt Langenpettenbach startet

Das Staatliche Bauamt Freising, die Gemeinde Markt Indersdorf und der Landkreis Dachau wollen die Ortsdurchfahrt Langenpettenbach im Zuge der Staatsstraße 2050 erneuern.

Die Vorarbeiten zum Ausbau der Ortsdurchfahrt beginnen am 11. März und dauern voraussichtlich eine Woche. Die eigentlichen Bauarbeiten zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt mit einer Länge von rund 800 Metern starten voraussichtlich am 18. März und sind in drei Abschnitte unterteilt. Während der Arbeiten wird die Staatsstraße 2050 komplett gesperrt.

Im ersten Bauabschnitt von Mitte März bis Ende Juli wird der Bereich nördlich der Einmündung der Kreisstraße DAH 2 bis zur Kirche auf Höhe der Einmündung Michelsberg erneuert. In diesem Abschnitt werden die Fahrbahn sowie die Gehwege erneuert, auf Höhe des Kindergartens eine Querungsinsel eingebaut, die Brücke über den Langenpettenbach abgerissen und anschließend durch eine neue Brücke ersetzt. Der zweite Bauabschnitt während der Sommerferien betrifft den südlichen Ortseingang von Langenpettenbach einschließlich des Einmündungsbereichs der Kreisstraße DAH 2 in die Staatsstraße. Dabei wird am Ortseingang eine weitere Querungsinsel errichtet und der Einmündungsbereich übersichtlicher gestaltet. Nach den Sommerferien bis Mitte November folgt im dritten Bauabschnitt die Erneuerung der Fahrbahn im Bereich der Kirche bis zum nördlichen Ortsausgang. Während der Vollsperrung des ersten und dritten Bauabschnitts wird der Verkehr über die Kreisstraßen DAH 2, DAH 15 und DAH 8 über Pipinsried, Tandern und Hilgertshausen umgeleitet. Im zweiten Bauabschnitt in den Sommerferien erfolgt die Umleitung östlich von Langenpettenbach ab Markt Indersdorf über die Staatsstraße 2054 nach Petershausen, von dort über die Kreisstraßen DAH 1 und PAF 7 nach Jetzendorf und weiter über die Staatsstraße 2337 in Richtung Hilgertshausen.

Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Zusätzlich werden vor Baubeginn großformatige Infotafeln aufgestellt. Die Zufahrt zur Kirche, Metzgerei und zum Fuhrunternehmen in der Ortsmitte wird bis auf einzelne Tage je nach Bauabschnitt von Norden oder von Süden aufrecht erhalten. Die Anlieger werden von der ausführenden Baufirma rechtzeitig über Sperrungen der Zufahrt informiert.