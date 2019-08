8. August 2019, 22:03 Uhr Wegen Bauarbeiten S-Bahnen halten nicht am Hauptbahnhof

Die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste der S-Bahn gehen weiter. Wegen Bauarbeiten am Bahnsteig halten in der kommenden Woche keine S-Bahnen mit Fahrtrichtung Ostbahnhof am Hauptbahnhof (tief). Die Sperrung für alle Linien Richtung München Ost gilt von Montag, 12. August, von vier Uhr an durchgehend bis Freitag, 16. August, 23 Uhr. Fahrgäste aus dem Landkreis Dachau, die zum Hauptbahnhof möchten, müssen bis Karlsplatz fahren und von dort wieder zurückfahren oder laufen. Informationen zu aktuellen Baustellen gibt es auch im Internet unter https://www.s-bahn-muenchen.de/baustellen. Zudem wird aufgrund von Modernisierungsarbeiten der S-Bahn-Tunnelbahnhöfe die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke von Freitag, 9. August circa 22.40 Uhr durchgehend bis Montag, 12. August, circa 4.40 Uhr gesperrt. Zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die S-Bahnen der Linie S 2 zwischen Petershausen, Altomünster und München verkehren im 30-Minuten-Takt, beginnen und enden am Hauptbahnhof auf den Gleisen 17 bis 28. Die Halte zwischen Hauptbahnhof und Obermenzing entfallen. In den Nächten Samstag/Sonntag und Sonntag/Montag 10./11., 11./12. August und 17./18., 18./19. August 2019 wird zusätzlich der Bereich Laim großräumig gesperrt. In diesen Nächten wird der Schienenersatzverkehr ausgeweitet. Es verkehren dann zusätzlich Busse zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing, zwischen Donnersbergerbrücke und Allach sowie zwischen Laim und Moosach. In diesen Nächten kommt es auch beim Fern- und Regionalverkehr zu großen Einschränkungen und Änderungen. Die S-Bahnen der Linie S 2 aus und in Richtung Westen beginnen und enden in Allach.