3. April 2019, 22:14 Uhr Wegen Bauarbeiten Brucker Straße nur einspurig befahrbar

Die Brucker Straße ist auf Höhe Ludwig-Dill-Straße, wo sich der Lidl und die Tankstelle befinden, wegen Bauarbeiten derzeit nur einspurig befahrbar. Eine Ampelanlage regelt den Verkehr. Um Rückstaus im Kreuzungsbereich Ludwig-Dill-Straße und Bürgermeister-Zauner-Ring zu vermeiden, ist die Grünphase stadtauswärts länger als stadteinwärts. Das haben die Stadtwerke Dachau mitgeteilt. Sie erneuern seit 25. März bis voraussichtlich Mitte Mai die Hauptwasserleitung in der Brucker Straße in Mitterndorf. Die Sanierungen sind nötig, da die beinahe 94 Jahre alte Graugussleitung nach Günding Stück für Stück erneuert werden muss. Die Baumaßnahme erstreckt sich auf einer Länge von 400 Metern - von der Kreuzung Ludwig-Dill-Straße bis zum Ortsausgangsschild. Anschließend wird die Fahrbahndecke saniert und ein Fahrradschutzstreifen angebracht. Gegen Ende der Baumaßnahme wird die erneuerte Leitung an das Trinkwassernetz der Stadt Dachau angeschlossen, wodurch es zu kurzzeitigen, flächenmäßig begrenzten Versorgungsunterbrechungen kommen wird.