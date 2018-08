29. August 2018, 21:52 Uhr Wegen Bau eines neuen Geh- und Radwegs Vollsperrung in Markt Indersdorf

Entlang der Dachauer Straße entsteht in Markt Indersdorf ein neuer Geh- und Radweg. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 3. September. Das teilt die Gemeinde mit. Vom Bahnübergang bis zur Sonnenstraße soll der neue Weg reichen. Am Bahnübergang wird als Querungshilfe eine Verkehrsinsel in der Dachauer Straße errichtet. Dazu muss die Straße teilweise voll gesperrt werden, was jeweils an Wochenenden erfolgen soll. Alle sonstigen Arbeiten sind so geplant, dass die Dachauer Straße in beide Richtungen befahrbar bleibt. Trotzdem kann es zeitweise durch den Baustellenverkehr zu Behinderungen kommen. Die Bauarbeiten sollen bis Ende November 2018 abgeschlossen sein.