27. Juni 2019, 22:03 Uhr Wechsel Karina Hechtl übernimmt Ratssitz von Josef Mittl

Karina Hechtl zieht als neue Gemeinderätin der Freien Wähler in den Gemeinderat Petershausen ein. Hechtl folgt Josef Mittl nach, der sein Mandat nach sechs Jahren aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. "Ich freue mich auf mein neues Amt und bin gespannt auf die Arbeit im Gemeinderat", erklärte seine Nachfolgerin, Karina Hechtl. Ihre Motivation erklärt sie so: "Hier bin ich daheim und hier möchte ich gerne Verantwortung übernehmen, für mich selbst und auch für den Mitmenschen in Petershausen. Ich hoffe auf viele interessante Ideen, Einblicke, Lösungen und auch Diskussionen im Rat. Denn sie machen für uns alle, die Gesamtheit, den Erfolg für die Gemeinde aus." Ehrenamtlich tätig war Hechtl die vergangenen Jahre schon im Elternbeirat der Grundschule, auch als Vorsitzende. Sie engagiert sich wie die ganze Familie im Faschingsverein. Karina Hechtl wohnt mit ihrem Mann und drei Kindern in Sollern. Als gelernte Arzthelferin ist sie momentan noch bei ihrem jüngsten Kind zu Hause und weiß wie wichtig gute Organisation, Planung und Verlässlichkeit sind. Die Freien Wähler begrüßen, dass nun jemand nachrücke, der ganz nah an den Themen Familie und Kinder dran sei. Für die Bereiche Schule und Kinderbetreuung ist die Gemeinde Sachaufwandsträger.