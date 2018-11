7. November 2018, 22:19 Uhr Wartende Fahrzeuge übersehen Auffahrunfall mit drei Autos

Zu einem Auffahrunfall mit beträchtlichem Schaden ist es am Mittwoch auf der Staatsstraße 2054 gekommen. Eine 39-Jährige fuhr mit einem VW auf der Staatsstraße 2054 von Markt Indersdorf in Richtung Arnbach. An der Einmündung Richtung Ottmarshart hielt die Frau an, da die sie nach links abbiegen wollte, jedoch Gegenverkehr kam. Eine 71-jährige Mercedes-Fahrerin, die ihr nachfolgte, bremste ebenfalls ab. Dies bemerkte ein 79-jähriger BMW-Fahrer aus Indersdorf zu spät und fuhr auf den stehenden Mercedes auf. Dieser wurde auf den VW geschoben. Die Mercedes-Fahrerin und der Mann im BMW erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 7700 Euro.