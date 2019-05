6. Mai 2019, 21:56 Uhr Warnung vor Rechten Vortrag über christliche Angstprediger

"Die Angstprediger: Wie rechte Christen Gesellschaft und Kirchen unterwandern" lautet der Titel eines Vortrags am Mittwoch, 8. Mai, im Dachauer Ludwig-Thoma-Haus. In ihrem Vortrag zu ihrem politischen Debattenbuch beschreibt die Publizistin und promovierte Juristin Liane Bednarz, selbst bekennende Christin, wie Teile der evangelischen, evangelikalen und katholischen Christen seit Jahren rechtes Gedankengut annehmen und verbreiten. Diese Art von Fundamentalismus nutze das bürgerliche Vertrauen in die christliche Religion und ihre Kirchen, um die bürgerliche Mitte mit rechten Ideen zu infiltrieren und einen Kreuzzug gegen Pluralismus und Toleranz zu führen, so Bednarz.

Rechte Christen sind in den Volkskirchen und in evangelikalen Gruppierungen und Freikirchen zu Hause, sie haben klare Feindbilder und meinen, damit das christliche Abendland zu schützen. Die Grenzen zu politischen Extremisten seien fließend. Liane Bednarz deckt die Netzwerke der rechten Christen auf, beschreibt ihre Überzeugungen und Aktionsformen und warnt vor den gesellschaftlichen Folgen dieser Instrumentalisierung von Religion.

Der Vortrag von Liane Bednarz im Erchana-Saal beginnt um 19.30 Uhr.