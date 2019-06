17. Juni 2019, 11:17 Uhr SZ-Serie: Wege des Herrn Den Frommen auf der Spur

Wer sich auf eine spirituelle Wanderung begeben will, muss nicht auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela laufen. Eine neue SZ-Serie zeigt, dass es auch rund um München eindrucksvolle Pilgerstrecken gibt

Von Karin Kampwerth

Es muss nicht immer Spanien sein. Durch ganz Bayern zieht sich ein Netz aus schönen Pilgerwegen. Dieser hier zeigt die größte Fußwallfahrt Deutschlands von Regensburg nach Altötting. Viele einladende Routen gibt es aber auch rund um München. Die schönsten stellt die SZ vor. (Foto: Armin Weigel/dpa)

"Hat Hape Kerkeling den Jakobsweg ruiniert?", fragte 2007 ein Jahr nach Erscheinen des millionenfach verkauften Bestsellers "Ich bin dann mal weg" das SZ-Magazin ketzerisch. Denn der Wanderbericht des Entertainers über den 800 Kilometer langen "Camino Francé" durch den Norden Spaniens zum Grab des Heiligen Jakob in Santiago de Compostela hat einen regelrechten Pilger-Boom ausgelöst. Bilder vom Schlangegehen auf dem klassischsten aller Jakobswege sind seither keine Seltenheit. Der Wunsch nach innerer Einkehr und Entschleunigung kann im Trubel schon einmal untergehen.

Dabei geht es beim Pilgern nicht zuerst um einen "Frömmigkeitsdienst", wie der Tölzer Pastoralreferent und Pilgerbegleiter Herbert Konrad sagt. Auf die Wanderschaft mache man sich, um die spirituelle Kraft zu erleben. Dazu muss man weder nach Spanien noch nach Portugal reisen, wo die beliebtesten Jakobswege verlaufen. Es reicht, die S-Bahn nach Ebenhausen-Schäftlarn oder nach Dachau zu nehmen oder mit der U-Bahn zum Sendlinger Tor zu fahren, ein paar Minuten zur Jakobskirche am Unteren Anger zu laufen und von dort aus zu starten. Denn auch durch Oberbayern zieht sich ein Netz von Jakobswegen. Die schönsten in der Region einschließlich anderer Pilgerwege stellt die SZ in einer täglichen Serie bis einschließlich Samstag, 22. Juni vor. "Im Prinzip beginnt der nächste Jakobsweg nämlich vor der eigenen Haustür", sagt die Weyarner Pilgerbegleiterin Susanne Schwarzenböck. Denn seit Hape Kerkelings Werbewerk engagierten sich viele Ehrenamtliche, um die alten Jakobswege entlang der Jakobskirchen wieder auszuschildern. Schwarzenböck arbeitet für das Bayerische Pilgerbüro in München, das Reisen auf Jakobswegen anbietet und auch über die Voraussetzungen für die spirituelle Wanderschaft informiert. Auf der Webseite heißt es etwa, dass für die Ausrüstung ähnliche Regeln gelten wie für das Wandern in den Bergen. Es brauche Schutz vor Sonne und Kälte und die Dinge des täglichen Bedarfs sollten den Rucksack nicht zu schwer machen. Ganz weltlich wird empfohlen, bei Körperpflegemitteln Kleinpackungen zu nutzen. Als Faustregel geben die Profi-Pilger aus: "Der gepackte Rucksack, einschließlich der gefüllten Getränkeflaschen, soll zehn Kilo bei Männern nicht überschreiten. Bei Frauen ist es ratsam, unter diesen zehn Kilo zu bleiben."

Susanne Schwarzenböck arbeitet als Pilgerbegleiterin. Hier ist sie auf dem Jakobsweg kurz vor Finisterre. (Foto: Privat)

So viel müssen die Wanderer auf den Wegen rund um München nicht mitschleppen, denn die Routen sind im Schnitt nicht länger als 20 bis 25 Kilometer. Geübte Wanderer schaffen das an einem Tag. Wer mit mehr Muße oder auch mit kleineren Kindern oder älteren Leuten unterwegs ist, übernachtet zwischendrin. Für Susanne Schwarzenböck bedeuten die Jakobswege in der Region einen guten Einstieg, um sich irgendwann auf eine der großen, bekannten Routen zu machen. Wobei es den einen richtigen Weg nicht gebe. "Aber viele wollen dann doch einmal in Santiago de Compostela ankommen", weiß die Reiseleiterin, die sich im Frühling und Sommer gut einmal im Monat auf Wanderschaft begibt. Nächste Woche geht es schon wieder mit einer Gruppe Richtung Spanien. Besonders freut sich Schwarzenböck aber auf eine ganz neue Route, die sie demnächst abwandern will: Der Marienweg, der über 132 Kilometer von Maria Schmolln in Österreich nach Altötting führt.

Es muss nicht immer ein Jakobsweg sein, sagt auch der Tölzer Pastoralreferent Herbert Konrad. Denn der Sebastianiweg von Wasserburg nach Ebersberg, der Sankt Rasso-Weg zwischen Ammer- und Starnberger See oder der Martinsweg durchs Erdinger Land erfüllen genauso, was sich Pilger erwarten: Ruhe, Natur, Stille, Begegnungen mit anderen und sich selbst. Jakobswege seien aber nun einmal bekannter, weil man sich hier in einer großen Community befinde und es eine Menge Literatur dazu gebe, sagt Konrad. Dabei seien die Pilgerwege in der Region nicht so überlaufen, "und die Einladung zur Entschleunigung in der Natur ist größer". Für Susanne Schwarzenböck steht unabhängig von der Strecke das miteinander Gehen und miteinander Schweigen im Mittelpunkt des Pilgerns. Dazu kommen die spirituellen Impulse, der Duft der Pflanzen und die nicht aufgesetzten Gesprächsrunden, wie sie sagt. Dass der Rhythmus des ruhigen Gehens sich auch neurologisch auswirke, sei in vielen Studien nachgewiesen. Es gebe Menschen, die beim Pilgern das erste Mal seit Jahren wieder eine Beichte ablegen würden. Oder aber Dinge ansprechen, die sie jahrelang nicht ausgesprochen haben. "Man kommt eben in einen anderen Modus", schwärmt Schwarzenböck, "in den Modus der Muße".

Diese Pilgerwege werden in den nächsten Wochen in der SZ-Serie "Wege des Herrn" vorgestellt:

Jakobsweg in München

Start: Mariensäule am Marienplatz oder Provinzialat der Armen Schulschwestern, Unterer Anger 2

Mariensäule am Marienplatz oder Provinzialat der Armen Schulschwestern, Unterer Anger 2 Ziel: Kloster Schäftlarn

Kloster Schäftlarn Länge: 24 Kilometer

24 Kilometer Gehdauer: Fünfeinhalb Stunden

Fünfeinhalb Stunden Kinderwagentauglich: Ja

Ja Fahrradtauglich: Ja

Ja Anschauen: Andachtsstätte "Marienklause", Georgenstein, Kloster Schäftlarn

Andachtsstätte "Marienklause", Georgenstein, Kloster Schäftlarn Pause machen: Gaststätte Brückenwirt hinter der Grüwalder Brücke

Jakobsweg Isar-Loisach-Leutascher Ache-Inn (Tölz-Wolfratshausen)

Start: Kloster Schäftlarn

Kloster Schäftlarn Ziel: Eurasburg

Eurasburg Länge: 22 Kilometer

22 Kilometer Gehdauer: Fünf Stunden

Fünf Stunden Kinderwagentauglich: Ja

Ja Fahrradtauglich: Ja

Ja Anschauen: Kirche St. Benedikt; die denkmalgeschützte Huf- und Wagenschmiede Gelting

Kirche St. Benedikt; die denkmalgeschützte Huf- und Wagenschmiede Gelting Pause machen: Landgasthof "Alter Wirth" in Gelting

Münchner Jakobsweg im Landkreis Starnberg

Name: Münchner Jakobsweg

Münchner Jakobsweg Start: Schäftlarn

Schäftlarn Ziel: Andechs

Andechs Länge: 30 Kilometer

30 Kilometer Gehdauer: Sieben Stunden

Sieben Stunden Kinderwagentauglich: Ja (für Sportliche)

Ja (für Sportliche) Fahrradtauglich: Ja

Ja Anschauen: Kloster Schäftlarn, der Starnberger See, JVA Rothenfeld, Kloster Andechs

Kloster Schäftlarn, der Starnberger See, JVA Rothenfeld, Kloster Andechs Pause machen: Maisinger See; Klostergasthof oder Bräustüberl in Andechs

Maria Hilf-Wallfahrtsweg im Landkreis Freising

Start: Au, Mainburger Straße 6

Au, Mainburger Straße 6 Ziel: Haarbach

Haarbach Länge: 4,3 Kilometer

4,3 Kilometer Gehdauer: Eine Stunde

Eine Stunde Kinderwagentauglich: Nein

Nein Fahrradtauglich: Ja

Ja Anschauen: Die Kapelle Maria Hilf aus dem Jahr 1811 mit vielen Votivtafeln und Kerzen von Gläubigen, die dort Hilfe gesucht haben.

Die Kapelle Maria Hilf aus dem Jahr 1811 mit vielen Votivtafeln und Kerzen von Gläubigen, die dort Hilfe gesucht haben. Pause machen: Gasthaus Spitzer in Osterwaal, Lohweg 10

Klausenweg von Herzog Wilhelm V. im Landkreis München

Start und Ziel: Altes Schloss Schleißheim, Maximilianshof 1

Altes Schloss Schleißheim, Maximilianshof 1 Länge: 17,6 Kilometer

17,6 Kilometer Gehdauer: Vier Stunden

Vier Stunden Kinderwagentauglich: Ja

Ja Fahrradtauglich: Ja

Ja Anschauen: Neun Tafeln mit Informationen zu den früheren Klausen; Renatuskapelle neben Schloss Lustheim

Neun Tafeln mit Informationen zu den früheren Klausen; Renatuskapelle neben Schloss Lustheim Pause machen: Schlosswirtschaft "Alm" mit Biergarten, Maximilianshof 2; Waldrestaurant Bergl mit Biergarten

Münchner Jakobsweg im Landkreis Dachau

Start: St. Jakobus in Vierkirchen

St. Jakobus in Vierkirchen Ziel: St. Jakob in Dachau

St. Jakob in Dachau Länge: 23 Kilometer

23 Kilometer Gehdauer: Sieben Stunden

Sieben Stunden Kinderwagentauglich: Nein

Nein Fahrradtauglich: Ja

Ja Anschauen: Heilwasserbrunnen und Wallfahrtskirche Mariä Verkündigung in Mariabrunn; Dachauer Schloss mit Hofgarten

Heilwasserbrunnen und Wallfahrtskirche Mariä Verkündigung in Mariabrunn; Dachauer Schloss mit Hofgarten Pause machen: Klosterwirt Schönbrunn mit Biergarten, Röhrmoos; Schlosswirtschaft Mariabrunn mit idyllischem Biergarten, Gut Mariabrunn

Sebastianiweg im Landkreis Ebersberg

Start: Alte Innbrücke in Wasserburg

Alte Innbrücke in Wasserburg Ziel: Stadtpfarrkirche St. Sebastian in Ebersberg

Stadtpfarrkirche St. Sebastian in Ebersberg Länge: 29 Kilometer

29 Kilometer Gehdauer: Sechs Stunden

Sechs Stunden Kinderwagentauglich: Nein

Nein Fahrradtauglich: Ja

Ja Anschauen: Historische Altstadt Wasserburg; Kapelle zum Dank der Heiligen Maria bei Lutzhäusl (Pfaffing)

Historische Altstadt Wasserburg; Kapelle zum Dank der Heiligen Maria bei Lutzhäusl (Pfaffing) Pause machen: Pfaffinger Hof, Pfaffing; Gasthof Ramsl, Steinhöring

Rasso-Pilgerweg im Landkreis Fürstenfeldbruck

Start: Bahnhof Herrsching

Bahnhof Herrsching Ziel: Wallfahrtskirche St. Rasso Grafrath

Wallfahrtskirche St. Rasso Grafrath Länge: 15 Kilometer

15 Kilometer Gehdauer: Vier Stunden

Vier Stunden Kinderwagentauglich: Nein

Nein Fahrradtauglich: Nicht für Rennräder

Nicht für Rennräder Anschauen: Wallfahrtskirche St. Rasso in Grafrath

Wallfahrtskirche St. Rasso in Grafrath Pause machen: Griechische Taverne "Athinas" mit Biergarten; Gasthof zur Post, Grafrath

Drei Etappen des "Martinusweg - Via Sancti Martini" im Landkreis Erding

Erste Etappe

Start: Langenpreising

Langenpreising Ziel: Langengeisling

Langengeisling Wegstrecke: 15 Kilometer

15 Kilometer Gehdauer: Vier Stunden

Vier Stunden Kinderwagentauglich: Nein

Nein Fahrradtauglich: Ja

Ja Anschauen: Die barocken St. Martins-Kirchen in Langenpreising, Lohkirchen und Langengeisling. Der Thenner See ist ein toller Badesee mit einer sehr guten Kiosk-Gastronomie.

Die barocken St. Martins-Kirchen in Langenpreising, Lohkirchen und Langengeisling. Der Thenner See ist ein toller Badesee mit einer sehr guten Kiosk-Gastronomie. Einkehren: Gasthof Pfanzelt in Langengeisling, Alte Römerstraße 169, Erding, Telefon 08122/892456

Zweite Etappe

Start: Langengeisling

Langengeisling Ziel: Oberding

Oberding Wegstrecke: 13 Kilometer

13 Kilometer Gehdauer: Dreieinhalb Stunden

Dreieinhalb Stunden Kinderwagentauglich: Nein

Nein Fahrradtauglich: Ja

Ja Anschauen: Die Stadtpfarrkirche St. Johannes in Erding, ein Musterbeispiel der spätgotischen Landshuter Bauschule mit einem überlebensgroßes Chorbogen-Kreuz von Hans Leinberger

Die Stadtpfarrkirche St. Johannes in Erding, ein Musterbeispiel der spätgotischen Landshuter Bauschule mit einem überlebensgroßes Chorbogen-Kreuz von Hans Leinberger Einkehren: Brauerei-Gasthof zur Post, Friedrich-Fischer-Straße 6, Erding, Telefon 08122/999 801 06

Dritte Etappe

Start: Oberding

Oberding Ziel: Marzling

Marzling Wegstrecke: 19 Kilometer

19 Kilometer Gehdauer: Fünf Stunden

Fünf Stunden Kinderwagentauglich: Nein

Nein Fahrradtauglich: Ja

Ja Anschauen: Die St. Martins-Kirche in Niederding mit ihren herrlichen Rokoko-Altären und der außergewöhnlichen Schiffskanzel des Bildhauers Christian Jorhan: Vorne sitzt Jesus, Petrus rudert und Andreas steuert

Die St. Martins-Kirche in Niederding mit ihren herrlichen Rokoko-Altären und der außergewöhnlichen Schiffskanzel des Bildhauers Christian Jorhan: Vorne sitzt Jesus, Petrus rudert und Andreas steuert Einkehren: Pizzeria da Vito, Isarstraße 36, Marzling, Telefon 08161/910 021 06

