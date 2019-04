2. April 2019, 21:49 Uhr Wandern Anmelden für Touren des Alpenvereins

Die Mitglieder der Ortsgruppe Dachau der Sektion Oberland im Alpenverein treffen sich am Mittwoch, 10. April, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Drei Rosen in Dachau in der Münchner Straße 5. Die Besucher können sich für Touren anmelden, oder einfach zusammensitzen und ratschen.