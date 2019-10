Die "Kirchweihwanderung" der Wander- und Bergfreunde Glonntal/Indersdorf findet statt am Sonntag, 20. Oktober. Die 13 Kilometer lange Strecke steht unter dem Motto "Durchs Hügelland von Dachau nach Ried".

Mit der Bahn geht es zunächst zur Station Dachau Stadt. Abfahrt am Bahnhof Markt Indersdorf ist um 9.08 Uhr. Zwecks der Gruppenkarten wird um rechtzeitiges Erscheinen gebeten. Am Bahnhof Dachau Stadt angekommen, startet die Gruppe um 9.25 Uhr mit ihrer Wanderung. Durch Wald und Flur, vorbei an Steinkirchen, Pellheim, Sigmertshausen, Fraunhofen geht es zum Gasthof Doll nach Ried zum Kirchweihessen. Wer eine viertel oder halbe Ente, eine Portion Gans oder nach Karte essen möchte, soll dies bis spätestens 15. Oktober bei Helmut Ebert unter der Telefonnummer 08136/7929 vorbestellen.

Auch weist der Verein darauf hin, dass am Dienstag, 15. Oktober wieder die Skigymnastik beginnt. Von 19 bis 20 Uhr in der Realschulturnhalle Nummer 2 im Kloster Indersdorf. Unter der Leitung von Ferdinand Schubert kann man sich hier die nötige Kondition für die kommende Skisaison erarbeiten.