Die interaktive Wanderausstellung des PETZE-Instituts für Gewaltprävention aus Kiel über Selbstbestimmung, Sexualität und Schutz vor sexualisierter Gewalt für Menschen mit Lernschwierigkeiten "Echt mein Recht" macht von Montag, 11. November bis einschließlich Freitag, 13. Dezember 2019 Station in Schönbrunn. Im Mehrzweckraum des Hauses Sankt Johannes können sich Besucher in sechs Stationen über die Bereiche Rechte und Selbstbestimmung, Gefühle, Liebe und Partnerschaft, Alltag, Körper und Sexualität sowie Beratung informieren. Anhand von interaktiven Übungen können sich die Ausstellungsbesucher selbständig mit diesen Themen beschäftigen, sich mit möglichen Problemen befassen und sich selbst reflektieren. Sämtliche Ausstellungstexte sind in einfacher Sprache verfasst. Zur Eröffnungsfeier am Montag um 15 Uhr kommen Michaela Streich, die Geschäftsführerin des Franziskuswerks, Ralf Specht, Mitentwickler der Ausstellung, Angelika Karl, Vorsitzende der Bewohnervertretung und Barbara Schattenkirchner, Vorsitzende des Werkstattrates der Werkstatt für behinderte Menschen. Zu sehen ist die Ausstellung immer dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr, donnerstags von 17.00 bis 18.00 Uhr und samstags von 11.00 bis 12.00 Uhr.