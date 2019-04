17. April 2019, 22:03 Uhr Wallfahrtsort Fahrt nach Maria Beinberg

Das Dachauer Forum bietet eine Fahrt zum Wallfahrtsort Maria Beinberg mit Professor Wilhelm Liebhart an. Der Ort liegt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Diözesanregion Altbayern unterhält dort ein Tagungshaus. Zudem gibt es eine Stadtführung in Schrobenhausen. Die Fahrt findet am Samstag, 4. Mai, von 11 bis etwa 18 Uhr statt. Abfahrt ist am Busbahnhof Dachau. Die Kosten betragen 28 Euro. Anmeldung beim Dachauer Forum,Telefon 08131/99688-0 oder an info@dachauer-forum.de.