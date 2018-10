1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Wahlkampfdebatte SPD diskutiert mit Bürgern

Der monatliche Treffpunkt der Dachauer SPD findet immer am ersten Mittwoch statt, dieses Mal also am 3. Oktober. Am Tag der Deutschen Einheit treffen sich Mitglieder und Freunde der SPD in Dachau mit allen politisch Interessierten, um aktuelle Themen aus Stadt, Land und Bund zu diskutieren. Das Treffen findet von 19 bis 21 Uhr in der Tafernwirtschaft Fischer in der Bahnhofsstraße in Dachau statt.