1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Wahlkampf CSU diskutiert mit Wählern

Der Wahlkampf hält die CSU auf Trab. Wie Tobias Stephan, Ortsvorsitzender in Dachau, mitteilt, werden in den nächsten Tagen noch dreimal Infostände aufgebaut, an denen die CSU-Kandidaten zur Landtags- und Bezirsktagswahl zugegen sein sollen.

Am Freitag, 5. Oktober, 9.30 bis 12 Uhr, sind die Christsozialen mit einem Infostand in der Münchner Straße, Höhe Hofladen Gustl Haas vertreten. Am Samstag, 6. Oktober wird der Stand von 10 bis 12.30 Uhr im Gewerbegebiet Schwarzer Graben vor dem Obi-Markt aufgebaut sein. und am Samstag, 13. Oktober (10 bis 12.30 Uhr, vor dem CSU-Bürgerbüro in der Apothekergasse Am Dienstag, 9. Oktober, 19 Uhr, findet noch ein öffentlicher Stammtisch zur Landtagswahl mit dem CSU-Abgeordneten Bernhard Seidenath im Zieglerbräu statt.