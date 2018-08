21. August 2018, 21:51 Uhr Wahl Freie Liste Oberbayern will in den Bezirkstag

Die Freie Liste Oberbayern e.V. (FLO) tritt am 14. Oktober zur Bezirkstagswahl in Oberbayern an. Der Wahlkreisausschuss bei der Regierung von Oberbayern hat die Liste zur Wahl zugelassen. Die FLO ist die einzige unabhängige Wählergruppe, die zur Bezirkstagswahl antritt. Sie will sich für eine parteiunabhängige Politik und mehr Transparenz im Bezirkstag als oberstem Kommunalgremium einsetzen, da dort bislang nur Parteien vertreten sind. 48 der 61 Kandidaten sind unabhängige kommunale Mandatsträger, darunter sechs 1. Bürgermeister, vier 2. Bürgermeister, ein 3. Bürgermeister und ein stellvertretender Landrat. Die FLO ist flächendeckend in allen 31 oberbayerischen Stimmkreisen mit Bewerbern vertreten. Die Kandidaten aus dem Landkreis Dachau sind Kreisrat Sebastian Leiß (Direktkandidat), der stellvertretende Landrat Edgar Forster (Zweitstimme, Platz 19), Stadtrat Horst Ullmann (Zweitstimme, Platz 33) und Kreis- und Stadtrat Robert Gasteiger (Zweitstimme, Platz 34).

Insgesamt hat der Wahlkreisausschuss in seiner Sitzung 14 Gruppierungen zur Wahl des Bezirkstags zugelassen, fünf mehr als bei der Wahl im Jahr 2013. Da es sich um ein Kommunalparlament handelt, gibt es keine explizierte Sperrklausel - im Gegensatz zur Landtagswahl. Die FLO ist daher zuversichtlich, in den Bezirkstag einzuziehen, um den zahlreichen unabhängigen Wählergruppen in Gemeinde- und Stadträten sowie Kreistagen eine Stimme auf Bezirksebene zu geben.