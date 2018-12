12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Vorweihnachtliche Dekoration Feuerwehr warnt vor Brandgefahr

Adventskränze, Christbäume und Weihnachtsgestecke mit echten Kerzen sind in den Dezemberwochen weit verbreitete vorweihnachtliche Dekoration in fast allen Haushalten, aber auch am Arbeitsplatz. "Doch die weihnachtliche Stimmung darf nicht dazu verleiten, die Brandgefahr zu unterschätzen, denn Adventskranz und Christbaum sind häufig Brandursachen in der Weihnachtszeit", teilt die Kreisbrandinspektion mit. Der sorgsamere Umgang mit Kerzenlicht und die größere Verbreitung von Rauchmeldern könnten gerade in der Adventszeit viele folgenschwere Brände vermeiden.

Wie die Einsatzberichte der Feuerwehren von Stadt und Landkreis Dachau deutlich machen, sind es vor allem die ausgetrockneten Gestecke und Christbäume, die durch falsch angebrachte Kerzen oder Kerzenreste, durch Kinderhand, aber auch durch zu geringen Abstand zu Vorhängen Brände verursachen und so zu großen Schäden führen, weiß Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser. "Rauchmelder in der Wohnung verringern dieses Risiko enorm, weil sie rechtzeitig Alarm geben." Für einen Mindestschutz gilt als Faustregel: Ein Rauchmelder im Flur pro Etage sowie in den Schlafzimmern - vor allem aber im Kinderzimmer. In Räumen, in denen normalerweise starker Dampf, Staub oder Rauch entsteht - etwa Bad oder Küche - sind sie nicht zu empfehlen. Die Kreisbrandinspektion Dachau weist auch darauf hin, dass Rauchmelder durchaus auch ein Weihnachtsgeschenk sein könnten. Bereits von fünf Euro an seien die "kleinen Lebensretter" im Handel zu haben. "Wichtig ist, dass diese eine Zulassung vom Verband der Sachversicherer (VDS) haben und somit gewissen Prüfkriterien unterliegen.", sagt der Feuerwehrsprecher.

Für eine sichere Vorweihnachtszeit gibt die Kreisbrandinspektion Dachau folgende Tipps: Christbäume standsicher und mit ausreichendem Abstand (mindestens 50 Zentimeter) von brennbaren Vorhängen, Teppichen, Möbelstücken und Decken aufstellen. Möglichst keinen brennbaren Weihnachtsschmuck aus Papier, Stroh, Stoff, Kunststoff oder ähnliches verwenden.

Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung und sollen nie in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder an einem Ort mit starker Zugluft stehen. Adventsgestecke jeder Art sollen immer auf eine feuerfeste Unterlage, wie etwa eine Glasplatte, platziert werden.