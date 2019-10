Der Vorverkauf für die Dachauer Theatertage ist gut angelaufen, inzwischen sind zehn der 22 Vorstellungen ausausverkauft. Vor allem die Erwachsenenvorstellungen sind gefragt. Die Theatertage werden in diesem Jahr 20 Jahr alt, und auch das Publikum ist "erwachsen" geworden. Frank Striegler, Mitbegründer der Theatertage, hat einige Tipps für Restkarten besonders lohnender Vorstellungen: "Irgendwo ein Licht", das Eröffnungsstück für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene von Pierre Schäfer und Leonie Euler ist laut Striegler "ein ganz wunderbares Stück für Erwachsen mit den Kindern". "Des Kaisers neue Kleider" am Dienstag, 5. November um 17 Uhr ist offiziell für Kinder ab fünf Jahren, doch wie man Pierre Schäfer und Daniel Wagner kennt, wird es trotzdem alle Altersgruppen ansprechen. "Der Wolf und die sieben Geißlein" von Theaterwiese ist ebenfalls ein Knaller. "Als wir das Stück in Hannover sahen, gab es Standing Ovations", erzählt Striegler. Für Jugendliche und Erwachsene gibt es am Sonntag, 10. November, "Wenn Du einmal groß bist", eine berührende wahre Geschichte aus dem Ghetto Theresienstadt. Am Mittwoch, 6. November zu sehen ist ein Stück über die Beziehung zwischen einem afghanischen Flüchtling und einem Mädchen, gespielt von einem Flüchtling aus Syrien und einer jungen Frau vom kleinen Salzburger Theater. Für die ganz Kleinen gibt es noch Karten für "Pit Pinguin" am 14. November um 15.30 Uhr, und am 16. November kommt dann mit "Matti Patti Buh", ein faszinierendes Stück mit "altem Puppenspiel, Schattenspiel" und modernster Technik auf die Bühne - toll aufgearbeitet für Kinder ab drei Jahren mit Live-Musik. "Ein Juwel", so Striegler. Das Festival endet am 18. November mit "Schiffchens Reise", einem Stück mit drei Spielern, was es im freien Figurentheater kaum mehr gibt. Und eine Änderung gibt es. Wegen schwerer Erkrankung der Schauspielerin der "Wunderkindreise" wird am Freitag, 8. November um 15.30 Uhr stattdessen das "Bayrische tapfere Schneiderlein" von "Murr und Braun" gezeigt.