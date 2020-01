Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) bietet einen Vortrag zur Rückkehr der Wölfe nach Deutschland an. "Der Wolf - Erfolg und Herausforderung für den Artenschutz in Deutschland", heißt der Titel des Referats, das Peter Blanché von Gesellschaft zum Schutz der Wölfe am Dienstag, 4. Februar, von 19.30 Uhr an in der Gaststätte Drei Rosen, Münchner Straße 5, in Dachau hält. Seit dem Jahr 2000 kehren Wölfe nach Deutschland zurück, heißt es in der Ankündigung. "Nach den letzten Bestandszahlen leben im Monitoringjahr 2018/19 105 Rudel in Deutschland, weiterhin sind 25 Wolfspaare sowie 13 sesshafte Einzelwölfe bestätigt." Das sei ein großer Erfolg für den Artenschutz, der allerdings nicht von allen Teilen der Bevölkerung so gesehen werde. "Nutztierhalter und Jäger haben dazu teilweise eine ganz andere Meinung." Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, wie man hier und heute Wölfe schützen solle und könne, die in der Kulturlandschaft Deutschlands mit den vielen Menschen zusammenleben müssten.