19. November 2018, 22:08 Uhr Vortrag Was im Pflegefall zu tun ist

Pflegefall - was ist zu tun? Unter diesem Titel bieten das Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und der VdK Kreisverband Dachau einen kostenlosen Vortragsabend an. Referentin am Mittwoch, 21. November, von 17 Uhr im Adolf-Hölzel-Haus, Ernst-Reuter-Platz, ist Michaela Heyne vom Ressort Leben im Alter. Seit der Einführung des neuen Pflegestärkungsgesetzes II hat sich nicht nur der Pflegebedürftigkeitsbegriff geändert. Es gibt andere Leistungen und ein neues Begutachtungsverfahren. "Wie stelle ich einen Antrag, welche Ansprüche habe ich, wer hilft mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen?", all diese Fragen werden von der Referentin beantwortet.