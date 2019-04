2. April 2019, 21:49 Uhr Vortrag Paulus ist Thema am Seniorennachmittag

Pfarrvikar Thomas Kellner spricht beim Seniorennachmittag an diesem Mittwoch, 3. April, über "Das Netzwerk des Paulus". Seine Briefe an die Gemeinden in Korinth, Thessalonich und Rom werden bis heute im Gottesdienst vorgelesen. Sie geben Zeugnis davon, wie sich das Christentum innerhalb kürzester Zeit im Mittelmeerraum verbreitete. Bis heute verdankt sich das Christentum diesem Missionswerk des Völkerapostels. In seinem Vortrag zeigt der Kellner auf, wie geschickt Paulus Marketing mit Personalentwicklung verband. Er gab seinen Gemeinden nicht nur eine funktionierende Organisationsstruktur, sondern vermittelte ihnen auch Werte, die seiner Zeit weit voraus waren und Frauen in Leitungspositionen brachten. Der Vortrag beginnt um 14 Uhr im Pfarrsaal von St. Jakob.