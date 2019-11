Hiltrud Schönheit, Vorsitzende des Katholikenrats München, referiert am Mittwoch, 20. November, zum Thema Kirche - Macht - Missbrauch". Sie beleuchtet, welche strukturellen Hintergründe den Missbrauchsskandal der katholischen Kirche bedeutsam machen, und was aktive Christen im Landkreis Dachau tun können. Veranstaltungsort ist das Pfarrheim Sankt Peter, Sankt-Peter-Straße 5 in Dachau. Beginn ist um 20 Uhr. Der Vortrag ist gebührenfrei und findet in Kooperation des Kreiskatholikentags Dachau, Dachauer Forum und "Wir sind Kirche" statt. Um Anmeldung wird gebeten beim Dachauer Forum, Telefon 08131/966 88-0.