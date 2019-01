29. Januar 2019, 22:02 Uhr Vortrag Leben mit Parkinson

Sabine Rock, Leiterin des Sozialdienstes der Münchener Schönklinik, ist Referentin des nächsten Parkinsontreffs Karlsfeld-Dachau. Ihr Vortag am Donnerstag, 31. Januar, von 15 Uhr an, im Bürgertreff Karlsfeld, Rathausstraße 65, am Marktplatz, trägt den Titel "Wie es zuhause leichter werden kann - Möglichkeiten der Hilfe für Patienten und Angehörige". In der anschließenden Diskussion gibt es die Möglichkeit, individuelle Hinweise und Fragen zu besprechen. Mitglieder, Angehörige und Interessierte sind zum Besuch dieses Vortrags eingeladen.