Monika Engelmann, Heil- und Kräuterexpertin, bekannt aus "Wir in Bayern" beim BR Fernsehen kommt am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr nach Dachau in die Gaststätte "Drei Rosen". In ihrem Vortrag geht es um die spannende Verbindung zwischen (Wild-)pflanzen, Bienen und Mensch. Konkret beantwortet Engelmann Fragen wie: Wie funktioniert das mit dem Bienchen und dem Blümchen? Was macht eine Pflanze zur "echten" Bienenweide? Warum brauchen Mensch und die Natur bienenfreundliche Pflanzen? Und wie profitieren Menschen zusätzlich davon? Stichworte lauten hierbei: Gesundheit und Ernährung. Veranstaltet wird der Abend vom Bund Naturschutz. Eingeladen sind alle Interessierten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.