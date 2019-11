Vortrag in Dachau

Der Fachanwalt für Familienrecht Dominik Härtl hält am Mittwoch, 20. November, um 14 Uhr in der Cafeteria des Caritas-Zentrums Dachau einen Vortrag über das Thema Erbrecht. Viele sparen zu Lebzeiten jeden Groschen, aber scheuen jeglichen Gedanken, was nach ihrem Ableben damit geschehen soll. Und dann profitieren genau jene Nachkommen, die es gar nicht verdient haben. Ein Testament nach den Regeln des Deutschen Erbrechts verhindert genau solche Fehler. Interessierte müssen sich anmelden unter der Telefonnummer 08131/298 1150.