"Volkskrankheit Fettleber - was die Leber verzeiht und was nicht" lautet das Thema des Dachauer Gesundheitsforums, das am Helios Amper-Klinikum stattfinden wird. Laut der Deutschen Leberstiftung leidet rund ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland an einer Fettleber. Chefarzt Norbert Grüner wird beim Gesundheitsforum erläutern, wann die Lebergesundheit gefährdet ist und welche Behandlungsmethoden helfen.

Mit 1,5 Kilogramm ist die Leber eines der größten Organe des Menschen. Sie ist Energielieferant und Entgifter zugleich - umso gefährlicher ist es, wenn sich vermehrt Fett in der Leber ansammelt. "Die Fettleber gilt als häufigste Lebererkrankung in Deutschland", so Norbert Grüner, Chefarzt der Gastroenterologie und Leiter des Darmzentrums am Helios Amper Klinikum. Zu den Ursachen, die meistens in Kombination auftreten, zählen neben falscher Ernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und starkem Alkoholkonsum auch Diabetes mellitus.

Oft wird eine Fettleber zufällig festgestellt, denn sie verursacht anfangs kaum Beschwerden. Erst im Falle einer Entzündung treten klassische Symptome wie Appetitlosigkeit, Übelkeit, Gewichtsverlust oder Schmerzen im rechten Oberbauch auf. "Unterbleibt eine Behandlung, kann sich die Leber weiter entzünden - im Endstadium kann sich eine Leberzirrhose entwickeln", erklärt Grüner. Dabei vernarbt die Leber, erfüllt ihre Aufgaben nicht mehr richtig und das Risiko für Leberkrebs steigt. "Je früher eine Fettleber erkannt wird, desto besser", so der Experte. Seit 2014 darf sich das Helios Amper-Klinikum Dachau als Leberzentrum bezeichnen. Eine Fettleber kann bei einer Ultraschalluntersuchung festgestellt werden.

Das Gesundheitsforum findet im Tagungsraum 1 (Untergeschoss) des Helios Amper-Klinikums Dachau statt. Beginn ist am Mittwoch, 4. September, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Im Anschluss an den Vortrag können Besucher Fragen stellen.