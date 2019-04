11. April 2019, 21:52 Uhr Vortrag im Gasthof Doll Energiewende auf lokaler Ebene

Die Energiewende in der Gemeinde ist das Thema der Veranstaltung am Mittwoch, 17. April, um 19.30 Uhr im Gasthof Doll in Ried. Willy Kirchensteiner berichtet über die Klimasituation und zeigt die Handlungsmöglichkeiten für den einzelnen Bürger auf. Anhand der Vorzeigegemeinde Wildpoldsried im Allgäu wird Kirchensteiner Möglichkeiten aufzeigen, wie die Energiewende im Lokalen aussehen und gelingen kann. Bürgermeister Franz Obesser (CSU) wird dabei einen kurzen Bericht über den derzeitigen Ist-Zustand in der Gemeinde Markt Indersdorf geben. Des weiteren wird Kirchensteiner seinen selbst entwickelten Solar-Funktionskoffer vorstellen und über seine Projekte in Senegal, Uganda, Tansania, Sambia, Ruanda und derzeit in Mali berichten.