Der plötzliche Herztod kann jeden treffen, aber Männer trifft es mindestens doppelt so häufig wie Frauen. Bernhard Witzenbichler, Chefarzt der Kardiologie am Helios Amper-Klinikum, klärt auf dem Gesundheitsforum Dachau über die Ursachen dieses Phänomens auf. Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung e.V. (DZHK) sterben auf diese Art in Deutschland jedes Jahr etwa 65 000 Menschen. Die Betroffenen werden bewusstlos, weil das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Der Herztod wird meist ausgelöst durch schwere Herzrhythmusstörungen, die innerhalb von wenigen Minuten zum Herzstillstand führen.

Die Überlebenschance ist größer, je schneller entsprechende Gegenmaßnahmen gestartet werden. "Auch Laien können mit Sofortmaßnahmen helfen. Sie sollten sofort einen Notruf absetzen und dann umgehend mit einer Herzdruckmassage beginnen", rät Bernhard Witzenbichler. Befindet sich ein Defibrillator vor Ort, sollte auch dieser eingesetzt werden. Überlebt der Betroffene den plötzlichen Herzstillstand, hängt der weitere Krankheitsverlauf entscheidend davon ab, wie schnell mit den Gegenmaßnahmen begonnen wurde. Vergeht zu viel Zeit bis zur Wiederbelebung, können aufgrund des Sauerstoffmangels schwere Gehirnschäden entstehen. Zu der Gruppe der Risikopatienten zählen Menschen, die bereits einen Herzinfarkt hatten, oder Personen mit einer anderen Herzerkrankung. Auch Patienten, die unter Bluthochdruck oder Diabetes mellitus leiden, sowie Raucher und Menschen mit familiärer Vorbelastung sind stärker gefährdet. Die beste Prävention sind regelmäßige Untersuchungen des Herzens, um mögliche Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Die Veranstaltung "Plötzlicher Herztod: Die wahren Auslöser des Sekundentods" findet im Tagungsraum 1 (Untergeschoss) des Helios Amper-Klinikums Dachau statt. Sie beginnt am Mittwoch, 6. November, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Im Anschluss an den Vortrag bleibt ausreichend Zeit für Fragen der Besucher.