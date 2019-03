29. März 2019, 21:56 Uhr Vortrag im Besucherzentrum Spanische Häftlinge im KZ Dachau

Anlässlich des 80. Jahrestages des Spanisches Bürgerkrieges hält der Historiker Johannes Meerwald am Mittwoch, 3. April, um 19 Uhr im Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte einen Vortrag zum Thema: "Spanische Häftlinge im KZ Dachau". Obwohl Spanien im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen nicht besetzt wurde, befanden sich in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern mehr als 10 000 Spanier. Im KZ Mauthausen waren mit mehr als 7000 Häftlingen die meisten Spanier inhaftiert, im KZ Dachau waren 650 Spanier eingesperrt. Die meisten von ihnen wurden im Sommer 1944 im "Zug der Marseillaise" sowie den berüchtigten "Todes- und Geisterzügen" aus Compiègne und Toulouse nach Dachau transportiert. Zudem spricht Juan Pedro Rodríguez Hernández, der als Dozent an der Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) in Madrid arbeitet und ein Großneffe des spanischen Dachau-Häftlings Isidro Sánchez Sánchez ist. Der Eintritt ist kostenlos.