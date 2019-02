14. Februar 2019, 22:18 Uhr Vortrag Der Mensch und das Klima

Was unterscheidet den von Menschen gemachten Klimawandel von natürlichen Klimaschwankungen? In einem Vortrag gibt Rolf Trzcinski beim Energieforum Petershausen Antwort auf diese Frage und geht in einem Rückblick auf die Entstehung der Eis- und Warmzeiten sowie auf Klimaschwankungen in der aktuellen Warmzeit, dem Holozän, ein. Der Referent beschäftigt sich auch mit der Frage, wie viele Treibhausgase noch emittiert werden dürfen, bevor die Erde einer neuen Phase, einer "Heißzeit", entgegengeht. Der Vortrag "Mensch und Klima - eine Schicksalsgemeinschaft" findet am Mittwoch, 27. Februar, um 19.30 Uhr im Café Landleben, Zentrum für Familien, Kirchstraße 7, in Petershausen statt. Eintritt frei.