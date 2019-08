Der Parkinsontreff Karlsfeld-Dachau findet wieder am Donnerstag, 29. September, von 15 Uhr bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist der Bürgertreff Karlsfeld, Rathausstraße 65. Giso George, der seit vielen Jahren eine ayurvedaische Praxis in München betreibt, wird über das Thema "Morbus Parkinson aus ayurvedaischer Sicht - mögliche Therapien und deren Wirkungen" sprechen. Ayurveda wird übersetzt als "Wissenschaft des Lebens". Bei Morbus Parkinson ist laut dieser Wissenschaft "das Gleichgewicht der konstitutionellen Elemente gestört". In der anschließenden Diskussion sollen insbesondere die therapieunterstützenden Möglichkeiten erkennbar werden. Der Parkinsontreff bittet um Anmeldung unter Telefon 08131/50185 oder per E-Mail an Walter-Karlsfeld@t-online.de.